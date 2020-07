Der Technik-Museum Speyer lädt gemeinsam mit dem Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu einem Blutspendetermin am Montag, 20. Juli, 14.30 bis 18.30 Uhr, ein. Für die Aktion öffnet das Museum an jenem Tag seine Veranstaltungshalle. Freiwillige können dort – unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen – Blut spenden. Das DRK bittet darum, Kinder zu Hause zu lassen und einen eigenen Mundschutz sowie Kugelschreiber mitzubringen.

Bei der Anmeldung werden laut DRK die persönlichen Daten aufgenommen. Wer bereits einen Blutspendeausweis hat, bringt diesen und einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Erstspender bekommen ihren Blutspendeausweis nach vier bis sechs Wochen per Post zugeschickt. Als Nächstes wird der medizinische Fragebogen ausgefüllt. Nach einer ärztlichen Untersuchung – Blutdruck, Puls und Körpertemperatur werden kontrolliert – geht es an die Spende. 500 Milliliter Blut werden entnommen, was rund zehn Minuten dauert.

