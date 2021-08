Wegen starker Nachfrage wird Apollo-Astronaut Jack Lousma am Wochenende gleich zwei Vorträge im Technik-Museum Speyer über seine Weltraumeinsätze 1973 auf der Raumstation Skylab und 1982 mit dem Spaceshuttle Columbia halten: am Samstag und Sonntag, 7. und 8. August, jeweils ab 14.30 Uhr im Forum-Kino. „Es haben schon viele ihr Kommen angekündigt. Deshalb bieten wird den Zusatztermin am Sonntag an“, teilte Museumsmitarbeiterin Lisa Brenner mit. Karten für das Forum-Kino, das aufgrund der Corona-Hygieneregeln statt rund 350 Plätze etwas weniger als 200 bietet, gibt es ausschließlich an den Veranstaltungstagen zum Preis von fünf Euro bei den Museumskassen, informierte Brenner. Darüber hinaus berechtigen Museumstickets zum Eintritt ins Forum, falls noch Plätze frei sind. Der Besuch von Jack Lousma (85), der auch Verbindungssprecher (Capcom) bei der legendären Apollo-13-Mission war, ist der erste eines Raumfahrers in Speyer seit der Stippvisite von Heidemarie Stefanyshyn-Piper im Oktober 2019. Seinen Vortrag hält der US-Astronaut auf Englisch.