Die Sonderausstellung „Legenden auf Rädern – Pioniergeist, Innovation, Tradition“ im Technik-Museum Speyer ist verlängert worden. Sie zeigt in Kooperation mit Mercedes-Benz Trucks Classic eine Auswahl historischer und moderner Nutzfahrzeuge. Ursprünglich nur bis Anfang März geplant, ist die Ausstellung nun noch bis zum 8. November 2026 zu sehen, kündigt das Museum an. Im Zuge der Verlängerung erhalte die Präsentation zudem eine inhaltliche Überarbeitung: „Ein besonderer Schwerpunkt liegt künftig auf dem Mercedes-Benz Unimog, der 2026 sein 80-jähriges Jubiläum feiert.“ Besucher dürften sich auf neue Exponate und Einblicke in die Geschichte des Fahrzeugs freuen.

Zur Schau gehört auch eine gläserne Werkstatt: Sie ist eine Nachbildung des Gartenhäuschens von Gottlieb Daimler, in dem der Erfinder einst an seinen Motoren tüftelte und die Grundlage für viele seiner Entwicklungen schuf. Näheres im Netz: www.technik-museum.de/trucks.