Eigentlich stehen die Flugzeuge im Technik-Museum Speyer unbeweglich an ihrem Platz. Doch am Mittwochmorgen ist eine Passagiermaschine aus den 1970er-Jahren, eine Fokker VFW 614, abgehoben: Mit Hilfe eines Autokrans ging es in die Höhe, um nach vier Stunden auf drei stählernen Pfeilern neben dem Haupteingang der Technik-Sammlung zu landen, wie Michael Stiller, der Technische Leiter des Museums, auf Anfrage sagte. Neben zwei weiteren Maschinen an dem Eingang, einer Douglas DC-3 („Rosinenbomber“) und einer Nord 2501 „Noratlas“, zählt die Fokker zu den ersten Flugzeugen, die das Museum bereits seit seiner Eröffnung anno 1991 zeigt. Das Düsenflugzeug ist das letzte von den dreien, das Museumsmitarbeiter auf dem angrenzenden Parkplatz restauriert haben. Laut Stiller wurden unter anderem die Außenhaut lackiert, die Fenster erneuert und innen ein Plexiglasboden eingebaut. „Das Flugzeug wird in den kommenden Tagen wieder für die Besucher zugänglich sein“, kündigt er an.