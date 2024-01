An einer luftfahrthistorisch bedeutsamen Stätte sucht die Fluggesellschaft Lufthansa am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, nach neuen Mitarbeitern: In der Eventhalle Hangar 10 des Technik-Museums Speyer stellen Lufthansa-Angestellte eine Vielzahl unterschiedlicher Karrierechancen vor. Rund 900 Stellen seien derzeit zu besetzen. Dazu zählen Ausbildungsplätze für Fluggerätmechaniker und Fluggerätelektroniker, zudem Jobangebote für diese beiden Berufsgruppen sowie für Wartungs- und Flugzeugingenieure. Ausbildungsplätze gibt es auch für Lagerlogistiker, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse, Flugbegleiter, Piloten, Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung, Fachinformatiker, Industriekaufleute und Zerspanungsmechaniker. Laut Projektmanager Martin Brandes ist die Airline an Quereinsteigern interessiert – etwa an Kfz-Mechatronikern, die sich um Fluggeräte kümmern wollen. Die Plätze beim „Lufthansa Group Aviation Day“ sind begrenzt. Eine Online-Anmeldung ist nötig.