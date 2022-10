Großer Auftritt für das im Technik-Museum Speyer ausgestellte Hausboot der Musikgruppe „The Kelly Family“ beim Fernsehsender RTL2: In Folge vier der Doku-Serie „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“ holen vier Mitglieder der in den 1990er Jahren sehr erfolgreichen Band ihr mehr als 30 Meter langes und ungefähr 180 Tonnen schweres Schiff für Dreharbeiten in Amsterdam und Köln ab. Auf einem Tieflader geht es zur Schiffswerft Braun. Dort lautet die Diagnose nach einer Inspektion und Reparaturen: schwimmfähig.

Wie Joey Kelly jedoch vorab schon festgestellt hat, ist der Motor defekt und kurzfristig nicht in Ordnung zu bringen. Also wird die „Sean O’Kelley“ auf dem Rhein nach Norden geschleppt. Abgespielt hat sich der Abtransport des Schiffs in Speyer im April, erstmals gezeigt wurden die Aufnahmen davon unter dem Titel „Keep on Singing“ am 26. September. Die Folge ist im Netz unter www.tvnow.de abrufbar.