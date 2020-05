Fast zwei Monate nach seiner Schließung wegen der Corona-Krise wird das Technik-Museum Speyer am Montag, 11. Mai, um 9 Uhr seine Türen wieder für Besucher öffnen. Das hat die Einrichtung am Freitag, 1. Mai, auf ihrer Webseite (https://speyer.technik-museum.de) mitgeteilt. Der Countdown läuft.

Ab Dienstag, 17. März, hatte die Technik-Sammlung in Speyers Süden ebenso wie ihr Pendant, das Auto- und Technik-Museum Sinsheim, erstmals in ihrer Geschichte geschlossen und für die meisten der mehr als 100 Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen müssen. Das 1991 in Speyer eröffnete Museum, das Haus in Sinsheim gibt es bereits seit 1981, ist normalerweise 365 Tage im Jahr in Betrieb.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Donnerstag nach einer Schalt-Konferenz mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Öffnung der Museen und weiterer Kultureinrichtungen für den 11. Mai angekündigt. „Die Landesregierung wird nächste Woche mit Museen, Ausstellungen und Galerien über Hygienekonzepte beraten“, heißt es dazu weiter aus Mainz.