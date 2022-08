Reise ins All: Am 24. und 25. September dreht sich im Technik Museum Speyer alles um die Themen Science-Fiction und Cosplay. Ob Star Wars, Star Trek, Anime oder Superhelden – bei dem Treffen in Speyer sind alle willkommen, die Spaß an Kostümen haben. 50 Gruppen präsentieren sich in drei Hallen und auf dem Freigelände mit Informations- und Verkaufsständen. Das Programm startet an beiden Tagen um 9.30 Uhr mit einer Show von Kostümgruppen. Direkt vor der Raumfahrthalle tummeln sich Jedis und Storm Trooper, die mit ihrem Schauspiel nicht nur bei den kleinen Fans für Begeisterung sorgen. Bei der Cosplay-Parade marschieren die Kostümträger ab 16 Uhr durch das Museum. Das große Finale findet vor dem U-Boot U9 statt. Im Forum Kino soll es intergalaktische Vorführungen und Erklärungen geben. Vor zehn Jahren stand die Lichtschwertgruppe „Saberproject“ erstmals hier auf der Bühne. Was mit einer kurzen Vorführung vor einer Handvoll Besuchern begann, ist längt zu einem professionellen Hobby herangereift. Neben den Shows stellt die Truppe einen selbst produzierten Kurzfilm vor. Der Science-Fiction-Experte Robert Vogel widmet sich in seinem Vortrag dem Star Wars Galactic Starcruiser Hotel im Walt-Disney- World-Resort in Florida. Die langjährigen Cosplayer Dagmar und Frank von Saenger-Barth widmen sich der Geschichte des Live-Rollenspiels. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.technik-museum.de/scifi.