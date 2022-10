Astronaut Alexander „Astro-Alex“ Gerst wird am Freitag, 4. November, 15.45 bis 16.45 Uhr, im Technik-Museum Speyer vor einem größeren Publikum als zunächst geplant über seine beiden Weltraum-Missionen „Blue Dot“ und „Horizons“ berichten. Wie das Museum informiert, ist die Veranstaltung vom ungefähr 300 Sitzplätze bietenden Forum-Kino in die Eventhalle Hangar 10 mit Platz für rund 700 Gäste verlegt worden. „Als klar war, dass die Verlegung klappt, haben wir gleich die Interessenten auf der Warteliste und unsere Newsletter-Abonnenten darüber informiert“, teilt Museumssprecherin Corinna Siegenthaler auf Anfrage mit. Binnen kurzer Zeit seien so alle zusätzlichen Plätze vergeben worden.

Bei Gersts erstem offiziellen Besuch in Europas größter Ausstellung für astronautische Raumfahrt, „Apollo and Beyond“, im April 2015 verfolgten an die 3000 Besucher in der Raumfahrthalle dessen Bericht über das Leben und Arbeiten auf der Internationalen Raumstation (ISS). Aus Sicherheitsgründen sei ein solches Veranstaltungsformat wie damals heute nicht mehr möglich, informiert die Sprecherin.