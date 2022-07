Wegen eines Austritts von Erdgas im Wilhelmsbau des Technik-Museums Speyer ist am Dienstagnachmittag das Gebäude evakuiert worden. „Gegen 16 Uhr hat ein Heizungsbauer den typischen Gasgeruch bemerkt. Er hat dann mit einem Messgerät festgestellt, dass tatsächlich Gas in dem Raum ist“, teilte Exponatsverwalter Michael Stiller mit. Museumsmitarbeiter alarmierten daraufhin die Stadtwerke (SWS) und die Feuerwehr. Außerdem räumten sie den denkmalgeschützten Bau. „Es waren zu dem Zeitpunkt weniger als zehn Besucher im Gebäude. Es war ja ein Werktag und bereits später Nachmittag“, sagte Stiller.

Die Feuerwehr rückte mit 21 Angehörigen aus, wie Leiter Peter Eymann informierte: „Wir haben mit einem Messgerät ebenfalls eine relativ geringe Gaskonzentration nachgewiesen.“ Nachdem das Gebäude evakuiert und die betroffene Gasleitung abgestellt war, habe die Feuerwehr die Einsatzstelle an die SWS übergeben. „Es handelt sich bei der Gasleitung mit dem Leck um unsere eigene Anlage“, so Stiller. Eine Fachfirma hat nach seinen Angaben die Leitung am Dienstagabend abgestellt und kümmert sich um die Reparatur, für die noch ein Ersatzteil besorgt werden muss. Bemerkt worden sei das Leck bei einem Termin im Heizungskeller von Museumspersonal und Fachfirmen, um über nachhaltigen Ersatz für die Gasheizung zu sprechen.