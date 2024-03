Alle zwei Jahre stehen im Technik-Museum Speyer aufwendige Reinigungsaktionen an. Dabei wird das größte Exponat, die Boeing 747, von Folgen der Witterung befreit. „Schnee, Sonne und Regen setzen den Flugzeugen richtig zu. Ein Schleier aus Schmutz und Moos bedeckt die weißen Supervögel“, so das Museum über seine Flugzeuge in Speyer und im Partnermuseum Sinsheim. Seit Montag werden demnach vier Wochen lang die Boeing und die darunter stehende Vickers Viscount gereinigt. Das Vorhaben wird aus einer 48 beziehungsweise einer 37 Meter Hebebühne bewerkstelligt. „Dabei rückt die Werkstattcrew dem auf über 2000 Quadratmetern des Jumbojets verteilten Schmutz zu Leibe“, heißt es in der Mitteilung. Die Antonov An-22 sei bereits an der Reihe gewesen. Während der Reinigung blieben die Flugzeuge grundsätzlich für Besucher zugänglich, vorübergehende Sperrungen seien jedoch möglich.