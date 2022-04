Die Internationale Flugzeug-Veteranen-Teile-Börse im Technik-Museum Speyer ist gerettet. Nach der Absage der 48. Auflage am ursprünglichen Termin (Samstag, 23. April) und dem Rückzug des Gründers sowie bisherigen Organisators Peter Seelinger soll die Traditionsveranstaltung nun am Samstag, 28. Mai, im Hangar 10 Luftfahrtbegeisterte anziehen.

Museumssprecherin Corinna Siegenthaler kündigt an: „Bei der 48. Internationalen Flugzeugteile-Börse gibt es alles, was das Sammlerherz begehrt.“ Als neuen Organisator der Verkaufsausstellung nennt sie Thomas Jülch. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilt der Firmeninhaber aus Steinweiler mit: „Die Flugzeugteile-Börse in Speyer ist ein Höhepunkt für jeden Sammler und jeden, der sich für historische Flugzeugteile interessiert. Bei dem Event kommen Sammler und Interessenten aus der ganzen Welt zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und begehrte Teile zu kaufen und verkaufen.“

Nach der Mitteilung des Museums zeigen bei der Börse zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland ihre „seltenen Flugzeugteile, die sie verkaufen, tauschen oder über die sie einfach nur fachsimpeln“. Gezeigt werden unter anderem Instrumente und Propeller aus dem Ersten Weltkrieg und Jet-Helme aus den 1970er-Jahren. „Ein großer Bestandteil der Börse sind Teile von sogenannten Warbirds, wie Messerschmitt Me 109 und Focke Wulf Fw 190. Aber auch Bücher, Zeichnungen, Fotos und historische Kleidung werden angeboten“, heißt es weiter.

Organisator Thomas Jülch, selbst langjähriger Teilnehmer der Börse, erklärt: „In dieser Szene ist der Teile- und Erfahrungsaustausch zwischen den Sammlern und Restaurateuren enorm wichtig, da Restaurateure seltene Flugzeugteile von Sammlern kaufen und die Restaurateure nicht mehr benötigte Teile an Sammler verkaufen. Nur durch solche Tausche können manche historische Flugzeuge wieder aufgebaut werden. Dieser Austausch funktioniert nur in Präsenz.“

Termin

Internationale Flugzeugteile-Börse am Samstag, 28. Mai, 8 Uhr bis 17 Uhr, im Technik-Museum Speyer. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse für 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.