Die Technik-Museen in Speyer und Sinsheim schließen sich Deutschlands größtem Mehrwegsystem an und wollen mit den nachhaltigen Schalen und Bechern der Recup GmbH ihren Gästen eine umweltfreundliche Alternative zu To-go-Verpackungen anbieten. Hintergrund ist ein neues Gesetz, das zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Gastronomische Betriebe ab einer bestimmten Größe müssen dann verpflichtend Mehrwegsysteme anbieten. „Wir wollen verantwortungsvoller und ressourcenschonender arbeiten – der Umwelt einen Gefallen tun. Gleichzeitig sparen wir dadurch langfristig auch Kosten, weil wir die Einwegverpackungen nicht mehr kaufen müssen“, wird Sascha Kaiser, Finanzdirektor der Museen, in einer Mitteilung zitiert.

Demnach können die recycelbaren Becher der 2016 gegründeten Firma bis zu 1000 Mal genutzt werden. Mit mittlerweile mehr als 12.000 Aus- und Rückgabestellen arbeitet Recup an der bundesweiten Einführung des Systems. Das Getränk beziehungsweise Essen kann gegen eine Pfandgebühr mitgenommen und unterwegs verzehrt werden. Die Rückgabe des Behälters ist bei allen teilnehmenden Partnern in Deutschland möglich. So funktioniert Umweltschutz im Kleinen.