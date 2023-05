Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 12. April ist ein wichtiger Jahrestag der Raumfahrt-Geschichte. Heute vor 60 Jahren flog Juri Gagarin als erster Mensch ins Weltall. Auch in der Speyerer Raumfahrt-Ausstellung im Technik-Museum wird an diesen historischen Flug erinnert. Seit zehn Jahren gibt es hier ein Modell des „Wostok“-Raumschiffs, mit dem Gagarin geflogen ist. Am 11. April war zudem ein wichtiger Jahrestag für das Museum als solches: Vor 30 Jahren, am 11. April 1991 wurde es eröffnet.

Die Raumfahrt-Ausstellung, ja die Raumfahrt-Halle gab es damals noch gar nicht, erst im Oktober 2008 wurde diese eröffnet. Sie zeigt in der Hauptsache Teile der Sammlung von Gerhard Daum, der