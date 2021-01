Die Drehorgelserenade im Technik-Museum Speyer, eine Vorführung mechanischer Musikinstrumente, wird am Samstag, 20. Februar, nicht wie ursprünglich geplant als Veranstaltung mit Publikum stattfinden. Wegen der andauernden Corona-Krise werden die Darbietungen an dem Tag von 18 bis 19 Uhr als Livestream über das Internet zu sehen und zu hören sein, wie Museumssprecherin Corinna Siegenthaler am Donnerstag mitgeteilt hat. „Musik verbindet! Kunst und Kultur sind wichtig und bringen Farbe in den Alltag. Daher haben wir uns dazu entschlossen, ein schönes Programm für zu Hause anzubieten“, informiert Siegenthaler. 2020 hatte die Drehorgelserenade ihre Premiere im Museum gefeiert. Die Orgelexperten Sina Hildebrand und Gotthard Arnold sowie Horst Thome, Referent für Drehorgel und Musikautomaten beim Förderverein des Museums, haben die Veranstaltung ins Leben gerufen. Weitere Informationen zum Livestream aus der Raumfahrthalle gibt es demnächst unter http://www.technik-museum.de/drehorgelserenade, kündigt Siegenthaler an.