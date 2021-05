40.000 Aufrufe hat nach Mitteilung des Technik-Museums Speyer der Livestream von dessen „Brazzeltag“ am Samstag fast erreicht. Die Verantwortlichen haben dafür die Aufrufe über den Youtube- sowie die Facebook-Kanäle des Museums bis Montag zusammengezählt. Wie berichtet, war ein Präsenztermin für die traditionelle Großveranstaltung in diesem Jahr Corona-bedingt nicht möglich, sodass das Museum einen moderierten „Drive-through“-Livestream mit besonderen Fahrzeugen ins Netz übertrug. Dessen Mitteilung: „Die Aktion war ein voller Erfolg, und auch wenn der Livestream gut angenommen wurde, der nächste Brazzeltag am 14. und 15. Mai 2022 soll dann wieder wie gewohnt mit Besuchern, brazzeln und Benzin in der Luft stattfinden.“