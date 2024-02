Am frühen Sonntagmorgen hat ein betrunkener 27-Jähriger die Einfahrts- und Ausfahrtsschranke zum Parkplatz des Technik-Museums abgerissen. Der Mann verhielt sich nach Polizeiangaben gegenüber den Beamten aggressiv und kam „zur Verhinderung von Straftaten“ in Gewahrsam, wo er die Nacht verbrachte. Schon zwei Stunden zuvor waren die Beamten im Einsatz. Ein 32 Jahre alter Begleiter des 27-Jährigen sei gegen 1 Uhr morgens einer Faschingsveranstaltung in der Halle 101 verwiesen worden, da er alkoholisiert herumgepöbelt habe. Da er dem Platzverweis der Polizei nicht nachkam, nahmen die Beamten den Mann nach eigenen Angaben auch in Gewahrsam.