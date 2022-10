Ob im Modell oder im Original: Faszinierende Fahr- und Flugzeuge präsentiert das Technik-Museum Speyer nicht allein in seinen Dauerausstellungen. Auch bei besonderen Aktionen oder Veranstaltungen sollen die Besucher in den nächsten Wochen auf ihre Kosten kommen.

Die Transall C160, das ehemalige Transportflugzeug der Bundeswehr, wird am Samstag, 29. Oktober, bei Erlebnisführungen wieder zu altem Leben erweckt. Die Motoren, der seit 2011 auf dem Gelände ausgestellten Maschine, werden um 11 und um 16 Uhr gestartet, heißt es in einer Mitteilung. Einzige Teilnahmebedingung für die Führungen ist ein gültiges Tagesticket des Technik- Museums. Mitglieder des Vereins Classic Aviators erklären den Interessierten die Transall, kurz „Trall“.

„ Einige Jahre stand das imposante Flugzeug nur als statisches Ausstellungsstück im Museumsareal. Doch dann hatten zwei Flugzeugfans eine Idee, die alles änderte. Peter Horsch von den Classic Aviators und Markus Willimek, ehemaliger Bordtechniker der Transall, wollten das mächtige Flugzeug unbedingt wieder zum Leben erwecken“, blickt Museumssprecherin Corinna Siegenthaler zurück. Monatelang legten sich die beiden dafür ins Zeug. Das Ergebnis ihrer Arbeit gab es erstmals beim Brazzeltag 2019 live zu sehen, zu hören und zu spüren. „Es war ein Erlebnis für alle Sinne und ein Muss für jeden Flugzeug-Fan“, schwärmt Horsch. Im Museums-Jubiläumsjahr (2021) waren die Enthusiasten wieder im Einsatz. „Der Zuspruch war enorm und bei all unseren Terminen waren viele Fans da“, teilt Willimek mit.

Erinnerungen werden wach

Nicht nur Kinderaugen werden leuchten, wenn der Wintermodellbautag am Sonntag, 20. November, mit viel Liebe zum Detail zusammengebaute Fahrzeuge im Kleinformat in die Raumfahrthalle des Technik-Museums bringt. Zu den Vereinigungen, die sich diesem Thema mit Leidenschaft widmen, zählt der Speyerer Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP). Er ist Veranstalter des Wintermodellbautages, wie Museumssprecherin Corinna Siegenthaler informiert.

Die VFLP-Mitglieder kümmern sich um die unterschiedlichen Bereiche des Hobbys. „Mit dem Wintermodellbautag sorgen sie für vorweihnachtliche Stimmung“, kündigt Siegenthaler an. In der Raumfahrthalle präsentieren am 20. November mehr als 20 Aussteller von 9 bis 18 Uhr ihre Prachtstücke. Der Besuch der Ausstellung ist im Eintrittspreis des Museums inbegriffen.

„Ob bei Weihnachtsmärkten oder in aufwendig dekorierten Schaufenstern großer Kaufhäuser– die Modelleisenbahn gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. In den 80er Jahren gab es in vielen deutschen Haushalten kleine Versionen davon“, erinnert Siegenthaler. Beim Wintermodellbautag sorgen neben verschiedenen Modelleisenbahnen auch bunte Christmas-Cars und Winterfahrzeuge für winterlichen Wohlgenuss.