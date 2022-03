Am Wochenende findet in der Eventhalle „Hangar 10“ im Speyerer Technik-Museum die Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause“ statt. Auch bekannte Institutionen aus der Domstadt sind dabei und beraten etwa zum Thema E-Mobilität.

Zu den mehr als 40 Unternehmen aus der Region, die am Wochenende bei der Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause“ Hausbauer und Hausbesitzer aber auch Kaufinteressenten informieren wollen, gehören auch die Stadtwerke Speyer (SWS). Maximilian Fischer, Leiter Technischer Vertrieb bei den SWS, informiert laut einer Pressemitteilung des Unternehmens etwa zu Produkten und Dienstleistungen aus dem Bereich der E-Mobilität. „Aktuell sind die SWS dabei, die Ladeinfrastruktur in Speyer weiter auszubauen. Durch das flächendeckende Netz von Ladestationen sollen noch mehr Menschen dazu animiert werden, auf die umweltbewusste und klimaneutrale Variante der Fortbewegung umzusteigen“, teilt das Unternehmen mit. Am Messestand der SWS sollen Fragen vom Tanken mit Strom bis hin zur Umsetzbarkeit von Smart- und Wallboxen im Eigenheim beantwortet werden. SWS-Mitarbeiter Michael Nett hält zudem am Samstag, 5. März, 12.30 Uhr, einen Vortrag zum Thema „Elektromobilität zuhause – innovativ und vernetzt“.

Ebenfalls einen Stand auf der Messe hat nach eigenen Angaben die Sparkasse Vorderpfalz, die Tipps und Trends zum Suchen und Kaufen von Immobilien geben will. „Im persönlichen Gespräch mit Immobilienexperten der Sparkasse können Fragen zu Kauf und Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung geklärt werden. Am Stand der Sparkasse sind eine Vielzahl von Häusern, Wohnungen und Grundstücken zu sehen“, heißt es in einer Mitteilung des Kreditinstituts.

Der Veranstalter der Bau- und Immobilienmesse teilt zudem mit, dass neben den mehr als 40 Messeständen auch eine große Exposéwand Antworten zu Bau- und Immobilienthemen geben soll. Die Polizei „als neutrale Beratungsstelle“ leiste darüber hinaus als Aussteller auf den zwei Messetagen Aufklärung zum sicheren Zuhause.

Termine

Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause“ am Samstag und Sonntag, 5. und 6. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr, Hangar 10, Technik-Museum Speyer, Am Technik-Museum 1. Online unter www.meinzuhause.ag/speyer können Interessierte vorab Gesprächstermine mit den Ausstellern vereinbaren. Tickets gibt es ab 4 Euro auf dieser Internetseite.