Das Technik-Museum Speyer ist bereit zur Wiedereröffnung nach mehr als viermonatiger Schließung aufgrund von Vorgaben der Corona-Verordnungen des Bundeslandes. „Wir öffnen am Montag um 9 Uhr wieder unser Haus für Besucher“, kündigt Sprecherin Corinna Siegenthaler an. Zugänglich seien neben dem kompletten Freigelände auch die Ausstellungshallen, teilt sie mit.

„Der erste Abschnitt der Sanierung der Lillerhalle ist weitgehend abgeschlossen. Die meisten Exponate werden wir ab Montag auf den neuverlegten Böden präsentieren. Besucher können sich alle Bereiche anschauen“, informiert die Sprecherin. Neugestaltet wurde außerdem das Foyer mit den Museumskassen, der Bistro-Lounge und dem Museumsshop.

Am Montag gegen 11 Uhr, wird Museumspräsident Hermann Layher mit einer „besonderen Aktion“ das Haus offiziell eröffnen, ungefähr zwei Stunden nach dem „Startschuss“ für das Technik-Museum in Sinsheim, wie die Sprecherin ankündigt.

Inzwischen hat Sprecherin Siegenthaler auch die ersten Aktionen zur Feier des 30-jährigen Bestehens des am 11. April 1991 eröffneten Technik-Museums Speyer angekündigt: Führungen im U-Boot U9 und Benzin-Stammtische. Durch das U-Boot der Bundesmarine führen ehemalige Crewmitglieder und U-Bootfahrer am 10. und 11. April, 13. und 14. Juni, 17. und 18. Juli sowie am 23. und 24. Oktober zwischen 9 und 17 Uhr; die Aktion ist für Museumsbesucher im Eintrittspreis enthalten.

Die „Benzin-Stammtisch“-Reihe ist als Ergänzung zum größeren „Benzingespräch beim Frühschoppen“ gedacht. Jeweils bis zu 20 Fahrzeuge können zwischen dem Jumbo-Jet und der Antonow An-22 von 10 bis 15 Uhr den Museumsbesuchern präsentiert werden. Dabei hat das Museum für jeden Stammtisch ein bestimmtes Motto festgelegt; weitere Informationen und Anmeldung über die Webseite: https://speyer.technik-museum.de/de/benzin-stammtisch. Die Stammtisch-Termine sind: 11. April, 25. April, 23. Mai, 6. Juni, 20. Juni, 18. Juli, 15. August, 29. August, 12. September, 10. Oktober und 24. Oktober 2021. tbg