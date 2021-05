Am 28. Mai öffnet das Technik-Museum in Speyer wieder, nachdem das Partntermuseum in Sinsheim schon vor ein paar Tagen öffnen konnte. Eine spezielle Eröffnungsaktion, wie am 8. März und vor einem Jahr, wird es diesmal nicht geben.

Auch im Technik-Museum muss der Besuch angemeldet werden. Über die Möglichkeiten dazu informiert das Museum auf seiner Internetseite https://speyer.technik-museum.de/. Infos gibt es telefonisch unter 06232 6708-0.

Auch das Historische Museum der Pfalz hat angekündigt, wieder zu öffnen.