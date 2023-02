Viel Bewegung gibt es derzeit am Standort von TE Connectivity in der Speyerer Siemensstraße: Vor allem viele Zeitarbeitskräfte, die erst vor wenigen Monaten gekommen waren, müssen gehen.

Zur genauen Anzahl der Betroffenen gibt das Unternehmen auf Anfrage keine Auskunft. RHEINPFALZ-Informationen zufolge geht es um eine dreistellige Anzahl. „Wir haben eine befristete Personalüberlassung abgeschlossen, die uns beim Aufbau unserer Produktionsanlagen unterstützen sollte“, informiert Werksleiter Maik Niewöhner. Das Personal sei zuvor mit Leiharbeitern aufgestockt worden, wie es in Übergangszeiten üblich sei, wenn die Nachfrage vorübergehend ansteige oder die Produktion für einen bestimmten Zeitraum erhöht werden müsse.

Die Standortleitung befinde sich in Gesprächen mit dem Betriebsrat über die aktuelle Situation, betont Niewöhner. „Da diese Maßnahme von vornherein nur als befristeter Arbeitseinsatz geplant war, hat das Ende dieser Frist keine Auswirkungen auf unsere fest angestellten Mitarbeiter am Standort Speyer.“ Vielen der betroffenen Leiharbeitnehmer wolle das Unternehmen in Zukunft die Möglichkeit bieten, „bei einer erheblichen Änderung der Nachfrage oder der Produktionsanforderungen in der Zukunft weitere kurzfristige Einsätze zu übernehmen“.

Großauftrag für BMW

Hintergrund des Auf und Abs, das seit Sommer vergangenen Jahres zunächst für ein deutliches personelles Wachstum am Standort in der Siemensstraße geführt hatte, ist ein Großauftrag für den Hersteller von Sensoren und Steckverbindungen. Er betrifft nach RHEINPFALZ-Informationen Komponenten von E-Autos der Marke BMW, war zunächst im TE-Werk Dinkelsbühl angesiedelt, dann infolge von Problemen nach Speyer verlagert worden. Nun soll ein Teil dieser Produktion nach Ungarn verlagert werden. Vor dem Großauftrag war die Personalstärke in Speyer mit 1000 beziffert worden. Es handelt sich um einen der größten Betriebe in der Domstadt.

„Solche Veränderungen sind immer schwierig in einem Unternehmen“, sagt auf Anfrage Birgit Mohme, Erste Bevollmächtigte der IG in der Vorderpfalz, die sich mit dem TE-Betriebsrat über das Thema austauscht. Sehr überraschend sei der jetzige Schnitt trotz teils sehr kurzfristiger Trennungen nicht gekommen: „Die Verlagerung nach Ungarn war geplant, der Auftrag war in dieser Größenordnung nur übergangsweise in Speyer.“ Auch die Schwierigkeiten, die es beim Aufbau der Produktion in der Domstadt gegeben haben soll, verwundern sie angesichts der „Kürze der Zeit“ nicht.

Festes Personal erwünscht

Die IG Metall und der Betriebsrat seien nicht glücklich über das Ausmaß der Zeitarbeit und würden sich lieber festes Personal wünschen, sagt Gewerkschafterin Mohme. Sie bestätigt jedoch die Absprachen der Firmenleitung mit dem Betriebsrat. „Wir können nicht entscheiden, wo produziert wird.“ TE Connectivity ist ein international tätiger Konzern mit amerikanischen Wurzeln, dessen Umsatz sich eigenen Angaben zufolge 2022 auf mehr als 15 Milliarden Euro belief. Seine Produkte – 236 Milliarden Stück würden jährlich gefertigt – stecken vor allem in Autos vieler Marken. In Speyer hat TE damals unter dem Namen Tyco in den 1990er-Jahren den früheren Siemens-Standort übernommen.