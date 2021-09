Die Speyerer Niederlassung des internationalen Technologiekonzerns TE Connectivity hat insgesamt 46.000 US-Dollar und 4000 Euro aus dem globalen Spendenprogramm des Unternehmens an gemeinnützige Organisationen und Schulen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gespendet.

Wie TE Connectivity mitteilt, wurden dem Verein „RPR hilft“ 25.000 US-Dollar, umgerechnet gut 21.000 Euro, überwiesen, mit denen die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal gemildert werden sollen. Weitere 5000 US-Dollar soll der Verein dazu nutzen, um Familien, die Schicksalsschläge zu verkraften hatten, in der Weihnachtszeit unbürokratisch zu helfen.

Geld für Aus- und Weiterbildung

Je 2500 US-Dollar gehen an das Hans-Purrmann-Gymnasium, die Integrierte Gesamtschule Georg Friedrich Kolb und das Edith-Stein-Gymnasium in Speyer sowie an die Dudenhofener Realschule. Damit sollten den jeweiligen Einrichtungen Projekte in der technischen Aus- und Weiterbildung ermöglicht werden. 4000 Euro benötigte darüber hinaus die Berufsbildende Schule Speyer, um Lizenzen für eine programmierte Werkzeugmaschine zu erwerben. Dieses Geld kam ebenfalls von TE Connectivity. Über 1000 US-Dollar kann sich das Frauenhaus Speyer freuen.

Die verbleibenden 5000 US-Dollar aus dem Spendenprogramm sind der Mitteilung zufolge für die Blindenwerkstätten in Dorsten (NRW) bestimmt, womit die hauseigene Weberei unterstützt werden soll.