Rund 35 Prozent der Mitarbeiter von TE Connectivity in Speyer arbeiten derzeit von zu Hause aus. Der Hersteller von Steckverbindungen im Gewerbegebiet West verlängert nach eigener Mitteilung seine Homeoffice-Regelung, obwohl nach den politischen Regelungen ab 1. Juli Lockerungen möglich sind.

Das Unternehmen zeigt sich zufrieden mit seinem strengen Hygienekonzept zum Schutz der Belegschaft vor dem Coronavirus. Ein Baustein seien die seit April regelmäßig an alle Mitarbeiter im Büro und in der Siemensstraße sowie mit Kundenkontakt verteilten Schnelltests auf Infektionen. „Die Tests sind eine wichtige Ergänzung, und sie werden rege genutzt: Mehr als 29.000 Testkits wurden bislang abgerufen“, sagt Gesundheits- und Sicherheitsmanager Stephan Heinstein in der Mitteilung.

Der Homeoffice-Anteil von 35 Prozent betreffe angesichts von aktuell 1008 Mitarbeitern in Speyer mehrere hundert Personen. An all seinen deutschen Standorten zusammen habe TE rund 4450 Mitarbeiter. In der Pandemie-Bekämpfung helfe auch die Zusammenarbeit mit der Arztpraxis von Maria Montero-Muth, so das Unternehmen. Deren Team habe schon früh Mitarbeiter getestet. „Hieraus hat sich dann auch die Möglichkeit entwickelt, frühzeitig ein Impfangebot zu unterbreiten.“ Zum Zeitpunkt der Mitteilung seien 242 Mitarbeiter auf diese Weise gegen das Virus geimpft worden. „Bis Mitte Juli werden wir jedem, der geimpft werden möchte, einen Impftermin anbieten“, so das Technologieunternehmen.