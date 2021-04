Der Speyerer Standort des Technologiekonzerns TE Connectivity mit rund 1000 Mitarbeitern hat einen neuen Werksleiter aus Italien.

Auf Jefferson Fahner ist Fernando Battista gefolgt. Fahner war seit 2018 für den TE-Standort in der Siemensstraße (früher Siemens, Tyco) zuständig. Nun ist er zum Projektverantwortlichen des Konzerns für Europa, den Mittleren Osten, Afrika und Indien aufgestiegen. Sein seit 1. März amtierender Nachfolger unterstreicht die Internationalität des amerikanischen Konzerns: Battista hat bisher das TE-Werk im süditalienischen San Salvo geleitet, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt.

Battistas Ziel in Speyer sei ein neuer Weg in eine Zukunft, „in der die Menschen im Zentrum eines Ökosystems aus Innovation, der Weiterentwicklung eigener Fähigkeiten sowie Umweltschutz stehen“. Battista hat an der Universität von Bologna ein Diplom als Elektroniker erlangt und ist 1996 bei AMP Italia Products in das Berufsleben gestartet. Seit 2004 hat er den Standort des italienischen TE-Schwesterunternehmens geleitet. Er suche nun nach 25 Jahren eine Herausforderung in einem neuen Land.

Selbsttests und Masken kostenlos

Der „Neue“ steht laut TE für ein Konzept der Sicherheit am Arbeitsplatz, zu dem auch die aktuellen Corona-Maßnahmen gehören. Vor Beginn der bundesweiten Kampagne habe TE bereits auf eigene Kosten Selbsttests im Speyerer Werk angeboten, die von den Mitarbeitern sehr gut angenommen würden. Die Mitarbeiter hätten zudem FFP2-Masken für die private Verwendung zur Verfügung gestellt bekommen; eine Packung mit je 25 Corona-Selbsttests werde folgen. „Mit Hochdruck“ werde auch am Thema Impfen durch Betriebsärzte gearbeitet: „Sobald Impfstoff zur Verfügung steht und die Impfreihenfolgen aufgehoben werden, wird unser arbeitsmedizinischer Dienstleister mit dem Impfen beginnen.“ 300 Mitarbeiter seien dauerhaft im Homeoffice, teilt das Sensoren und Steckverbindungen spezialisierte Unternehmen mit. Auch so sei es gelungen, eine größere Verbreitung des Virus am Standort zu vermeiden.