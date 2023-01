Einen speziellen Ansatz für Wohltätigkeit verfolgt das international tätige Technologieunternehmen TE Connectivity. Es stellt seinen Standorten jeweils Geld zur Verfügung, das in deren Verantwortung dann weitergegeben werden darf. Nun wurde Bilanz gezogen über die Verwendung der 40.000 US-Dollar (gut 37.000 Euro) für Speyer 2022.

Jeweils der Gegenwert von 3300 Dollar ging an sechs Schulen in Speyer und Umland: In der Domstadt waren das die Siedlungsschule, die Burgfeldschule, die Edith-Stein-Realschule sowie das Schwerd- und das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium. In Otterstadt wurde die Grundschule bedacht. Die Schulvertreter waren in die Firmenräume in der Siemensstraße eingeladen. TE-Vertreterin Simone Wilking, Werksdirektor Maik Niewöhner und der Betriebsrat zeigten sich begeistert über die genannten Verwendungszwecke: „von Experimentiersets und Bausätzen für den naturwissenschaftlichen Unterricht bis hin zu Bänken und Tischen im Schulhof“.

Das Budget darf grundsätzlich an gemeinnützige Empfänger sowie für die Förderung der Ausbildung junger Leute und für Technologie gespendet werden. 2022 waren der Firmenmitteilung zufolge Sonderspenden im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine möglich. Sie seien an das Rote Kreuz in den USA für die Hilfe vor Ort gegangen, darunter 10.000 Dollar aus Speyer . Wie schon 2021 seien zusätzlich 10.000 Dollar in den Spendentopf des Radiosenders RPR1 für das Ahr-Hochwassergebiet gekommen. Damit würden Familien unterstützt, die Schicksalsschläge erlitten hätten.

TE entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem Sensoren. Weltweit zählt das Unternehmen 85.000 Mitarbeiter, rund 1000 davon werden dem Standort Speyer zugeordnet.