Speyer. Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert der TC Weiss-Rot Speyer in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Der Club eröffnet die Saison am Samstag, 30. April (10 Uhr), mit einem Tag der offenen Tür.

Vereinstrainer Jürgen Richter lädt zum Schnuppern und misst die Aufschlaggeschwindigkeit. Um 11 Uhr öffnet bei einem Sektempfang mit Mitgliederehrung eine Bilderausstellung zum Jubiläum.

Von Mittwoch, 13., bis Sonntag, 17. Juli, schließt sich eine Festwoche an. An den ersten beiden Tagen (jeweils ab 16 Uhr) gibt es ein gemeinsames Turnier mit der Universität Speyer sowie ein weiteres für Kinder und Freunde. Freitags (17 Uhr) spielen Sponsoren und Mitglieder. Der Festakt am Samstag mit geladenen Gästen, Mitgliedern und Sponsoren beginnt um 16 Uhr. Um 17 Uhr schließt sich ein Schaukampf an, um 19 Uhr eine „Weiss-Rote“ Jubiläumsfeier mit Musik auf der Anlage. Sonntags (9 Uhr) schlagen die Mitglieder in historischen Kostümen beim Prosecco-Cup auf. Den Ausklang begeht der TC am Samstag, 1. Oktober, mit Sektempfang (11 Uhr) sowie Schleifchenturnier (14 Uhr).

Richter hält Angebote parat, ob für die Jüngsten in der Ballschule, den Ladies Morning Kurs von 2. Mai bis 11. Juli (jeweils ab Montag, 2. Mai, 10 bis 12 Uhr, Mittwoch, 4. Mai, 9 bis 11) oder den After Work Kurs (Montag, 18 bis 19/19 bis 20 Uhr). Sunrise mit Tennis und Kaffee heißt es von 4. bis 13. Juli (Mittwoch, 7.30 bis 9 Uhr).

Info