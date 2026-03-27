Der TC Weiss-Rot Speyer lässt nicht locker, um seine Anlage zukunftsfähig herzurichten. Für die Herren gibt es ein neues Konzept. Der Terminkalender ist gefüllt.

WR Speyer hat das Ja-Wort seiner Mitglieder, das Platzprojekt weiter voranzutreiben. Dieses sieht vor, fünf Felder für Allwetterbedingungen umzurüsten, darunter drei in einer Traglufthalle im Winter. Damit will sich der Verein zukunftsfähig aufstellen, längeres Spielen ermöglichen. Dabei handelt es sich um die Courts vor beziehungsweise rechts der Clubhausterrasse.

Die Weiss-Roten nennen Gesamtkosten von 810.000 Euro, bereiten die Förderanträge bei Stadt und Land vor, stehen in Kontakt mit Speyers Sportamtsleiter Christian Seitleben. „Alles steht und fällt mit den Mitteln aus dem Goldenen Plan“, sagte Sportwart Achim Kramer im Gespräch mit unserer Zeitung.

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Mitglieder positiv

Um die Berücksichtigung auf der Prioritätenliste der Stadt im Herbst bemüht sich der TC nun. „Die Mitglieder stehen dem Vorhaben sehr positiv gegenüber“, berichtete Projektleiter Daniel Steigleiter aus der Jahreshauptversammlung vor wenigen Tagen: „Die meisten hatten mit Allwetterplätzen noch keine Berührungspunkte.“

Das etwa 50-köpfige Gremium habe das weitere Prozedere einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen, fügte die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Christine Brill hinzu. Steigleiter verwies auf bereits bestehende derartige Plätze bei RW Neustadt, in Worms, auf denen sogar deutsche Meisterschaften der Herren-Altersklasse 30 stattfinden sowie im badischen Forst.

Anbieter aus Slowenien

Die Anlage sieht auch die Errichtung von Flutlicht vor. Im idealen Fall erhalten die Cracks aus der Holzstraße im nächsten Frühjahr die Bewilligung der Zuschüsse, könnten im darauffolgenden Herbst nach der Saison die etwa vier- bis achtwöchigen Arbeiten beginnen: „Es macht ja keinen Sinn, vorher die Plätze aufzureißen“, so Steigleiter.

Von einer Aufnahme des Trainingsbetriebs insbesondere für die vielen Vereinsjugendlichen geht er aber eher fürs Jahr 2028 aus. Die Traglufthalle, die Verantwortlichen beschäftigen sich mit einem Anbieter aus Slowenien, aufzubauen und dann gleich wieder abzumontieren, halten sie für weniger erfolgsträchtig, zumal die Akteure für 2027 schon über Verträge mit anderen Anbietern verfügten. Kramer geht bei der Finanzierung von einem Eigenanteil in Höhe von 40 Prozent aus.

First Serve an Ostern

Spendenaktionen seien laut dem Projektleiter in Überlegung. Das Duo erwähnt entfallende Kosten für die Nutzung anderer Hallen, Gewinne durch das Spielen auf den hergerichteten Courts. Damit unternimmt der Vorstand den zweiten Versuch einer Umwidmung mit Halle. Ein erster scheiterte an der Finanzierung über ein Abonnementmodell unter Einbeziehung anderer Vereine.

Derweil steht die Saison im Schützengarten in den Startlöchern, Brill: „Am Ostersonntag öffnen wir die Plätze.“ Am 1. Mai beginnt die Medenrunde. Ein Konzept für die in die Pfalzliga abgestiegenen Herren steht: „Wir haben einen kleinen Umbruch“, so Kramer: „15 Jahre ist praktisch das gleiche Team angetreten. Es gab zuletzt Probleme mit der Aufteilung, weil sie mittlerweile Herren 30 spielen können.“

Pfalzliga halten

Der Sportwart: „Nun haben wir klare Zugehörigkeiten. Wir wollen die Jungen spielen lassen und die Pfalzliga halten. Im Notfall gibt es Hilfe. Wir müssen jetzt eine Lücke von zwei, drei Jahren überwinden.“ Es sei aber der Anspruch, wieder höherklassig aufzuschlagen. Statt bislang drei schickt WR nun noch zwei Teams ans Netz.

Zudem servieren zwei Herren-30-Auswahlen: „Wir wollen aufsteigen“, formuliert er das Ziel des Verbandsligisten. Die beste der vier Damen-Crews serviert in der Oberliga. Eine interessante Konstellation ergibt sich bei den Damen 40. Zwei Speyerer Gruppen duellieren sich zum Auftakt in der Pfalzliga. WR verzichtete auf den Aufstieg und dem damit verbundenen Wechsel auf eine Vierer-Mannschaften: „Wir wollten lieber zu sechst bleiben“, erläutere Brill. Auch ein Wechsel in eine höhere Altersklasse stieß nicht auf Anklang, um dem Schwesternduell auszuweichen. Als weiteres Aushängeschild laufen die Herren 55 in der Oberliga auf. Unter-18 und -15-jährige Mädchen treten in der höchsten Spielklasse, der Verbandsliga, an. Insgesamt hält der Club damit sein jüngstes Niveau von an die 30 Teams.

Tag der offenen Tür

Die üblichen Termine stehen ebenfalls, wie die Öffentlichkeitsbeauftragte informierte. Die offizielle Saisoneröffnung steige am Samstag, 11. April, mit Tag der offenen Tür samt Probetraining (10 bis 12 Uhr), gefolgt ab 14 Uhr von einem Schleifchenturnier. Am Sonntag, 26. April, bitten die Speyerer zum Leistungsklassen-Tagesturnier.

Sechs Feriencamps gibt es im Sommer: jeweils zwei für die Jugend in den ersten sowie letzten beiden Wochen, für Erwachsene in der ersten und letzten Woche. Von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. August, veranstaltet WR das Damen- und Herren- einschließlich LK-Turnier. Der Prosecco-Cup am Samstag, 22. August, wählte sich diesmal das Motto „Legenden der 70er- und 80er-Jahre“ bei entsprechender Verkleidung. Danach geht’s zum Sommerfest mit einem noch zu überlegenden kulinarischen Schwerpunkt.

Am Altstadtfestsamstag, 12. September, erlebt der inklusive Tennistag eine Neuauflage, tagsdarauf der Generationen-Cup mit Eltern und Kindern, Onkel, Tante, Nichte, Neffe. Das Kids Sommerfestival, die interne Vereinsmeisterschaft, rundet den Reigen ab, ehe ein Schleifchenturnier und Court on Fire am Sonntag, 13. Dezember, das Jahr schon wieder beschließen.