Auch am letzten großen Spieltag hat der Regen dem TC Römerberg nochmals ein Schnippchen geschlagen.

Die Damen 40 traten als Tabellendritte krankheitsbedingt ersatzgeschwächt zur letzten Begegnung bei GW Frankenthal an. Beim Zweiten verloren sie 2:4. Sandra Karp und Kerstin Eich punkteten. So landete die SG TCR/TuS Heiligenstein bei ausgeglichenem Kontostand auf Rang fünf unter acht Mannschaften.

Zwei Ausfälle

Die Herren 55 traten zum letzten Duell gegen den Pfalzligadritten TC Neupotz II an. Doch wegen Regens ging es gar nicht los. Die Matches steigen nun am 13. Juli. Auch die Gegner der 30er reisten nicht zum TCR. Die Damen empfingen TC Weilerbach II, richteten aber nicht viel aus. Hilal Solmaz verbuchte mit 6:1, 6:3 den einzigen Einzelsieg. Susanne Naser scheiterte nach 6:2, 0:6 im Dritten 9:11. Die Doppel mit Josephine Müllner/Christel Blau 6:1, 7:5 und Claudia Mayer/Stefanie Bilabel 6:3, 6:1 verkürzten auf 3:6.

Die Herren erwarteten als Vierte den Zweiten TSV Haßloch. Ein 3:3 aus den Einzeln erreichten Tobias Schwarz 6:7, 6:1, 11:9, Federico Tocco 6:4, 6:1 und Sven Hertel 6:4, 6:4. Ein Doppel der Einheimischen platzte wegen Verletzung. Zwei Zähler mussten damit her. Doch am Ende hieß es 3:6, was Römerberg als Fünfter im Achterfeld abschließen ließ.

Drei Doppelerfolge

Besser machten es die Herren II beim 6:3 gegen TK Altrip (Lukas Schwarz, Nico Knochel, Max Stern, Lukas Hellmann/Knochel, Schwarz/Becht, Stern/David Kopf). Das brachte Position drei von sieben ein. 1:8 unterlagen die Damen II bei Post Ludwigshafen III (Angelique Stranz). Für die unter-15-jährigen Mädchen punkteten bei SG GW Neustadt/GW Edenkoben II Amelie Schall, Maria Medina Varela, Marlene Schick.

Die Gemischt U10 brachte von der SG Post Ludwigshafen/Mörsch III einen 4:2-Sieg mit nach Hause. Es gewannen Maximilian Schaffert, Annabelle Hock, Amelie Hock und Schaffert/Laura Eckstädt. Die Herren 70 spielen die verschobene Nachholpartie gegen Dudenhofen am Donnerstag, 18. Juli (10 Uhr), auf eigener Anlage.