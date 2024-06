Die Mannschaften des TC Römerberg belegen zumeist durchwachsene Tabellenplätze. Nun müssen Punkt her.

Am Samstag erwartet die gemischten Unter-Zwölfjährigen den TV Waldsee. Die Zweite spielt ebenfalls zuhause gegen Grün-Weiß Edenkoben II. Die Herren 55 reisen am Samstag zur schweren Aufgabe zu Tabellenführer TC Weilerbach. Auch die 40er treten auswärts gegen Wörth an. Sie beenden ihre Saison bereits. Gegen die auf Platz drei rangierenden Hausherren rechnen sich die zweitplatzierten Römerberger noch einen Sieg aus.

Im Abstiegskampf

Ein Heimspiel in der Pfalzliga bestreiten die Damen 40 gegen die SG Mörzheim/SW Landau. Die Römerbergerinnen streben gegen den Tabellenletzten weitere Punkte für den Klassenerhalt an. Die SG der Herren erwartet am Sonntag den Vorletzten von Blau-Weiß Herxheim. Alles andere als ein Sieg kommt für die vollzähligen TCR-ler einer Überraschung gleich.

Die Damen stellen sich bei Ludwigshafen-Oppau II vor. Den Chemiestädterinnen glückte erst ein gutes Spiel. Zum Tabellenführer und Titelanwärter TC Weilerbach fahren die 30er. Mitte nächster Woche geht es dann schon weiter. Am Mittwoch schließen die Pfalzliga-Herren 60 in Bad Dürkheim die Runde ab. Dürkheim rangiert zwar vor den Römerbergern, erscheint allerdings als schlagbar.

Bei der SG Fußgönheim/Ruchheim schlagen die Herren 70 Doppel zum vorletzten Mal auf. Die Damen 60 Doppel reisen in die Südpfalz und spielen gegen RSV TA Landau-Mörlheim. Die TCR-lerinnen können mit einem Sieg an der Queich rechnen, stehen die Einheimischen doch als Vorletzte in der Tabelle da.