Der TC Römerberg schickt im Jubiläumsjahr 14 Erwachsenen- und vier Jugendmannschaften in die Medenrunde, die am kommenden Wochenende beginnt. Einige Teams haben ehrgeizige Ziele.

Die erste Damenmannschaft des Tennisclubs Römerberg tritt nach zwei Aufstiegen dieses Jahr in der A-Klasse an, Ziel ist der Klassenverbleib. Einen Neustart gibt es für die zweite Damenmannschaft in der C-Klasse.

Die ersten Herren gehen nach dem Aufstieg in der Pfalzliga ans Netz. Die Männer um Trainer Michael Schwarz haben als Ziel den Klassenverbleib ausgegeben, sich ein wenig verstärkt und sich acht Tage in Europas Süden vorbereitet. Nach wie vor in der C-Klasse tritt die zweite Herrenmannschaft an. Ein drittes Herrenteam besteht aus Jugendlichen der U18, die bereits jetzt die Luft in der Erwachsenenliga schnuppern sollen.

Herren 30 starten neu

Neu gemeldet in der C-Klasse besteht die Auswahl der Herren 30 zumeist aus neuen Mitgliedern, Anfängern und Fortgeschrittenen, die sich in der Medenrunde laut Verein erst einmal „finden“ müssen.

Die Damen 40 spielen nach wie vor in der Pfalzliga und treten als Spielgemeinschaft beim TuS Heiligenstein an. Auch hier ist das Ziel wieder der Klassenverbleib. In alter Formation und ohne Veränderung nehmen die Damen 50 in der B-Klasse den Kampf um die Punkte wieder auf. Die Damen 60, die Doppel in der A-Klasse spielen, kommen in der bisherigen Zusammensetzung aus dem Winter.

Wechsel in Altersklassen

Bereits einige Erfolge vorweisen können die Herren 40 in der Pfalzliga. Nach zwei Titeln in jüngster Zeit gab es einen altersbedingten Aderlass. Die bewährten Sieggaranten sind in die Herren 50 gewechselt und wollen gelegentlich aushelfen. Auf das „neue“ Team warten manche Gegner, die noch eine Rechnung begleichen wollen. Das neu formierte Herren-50-Team will mit den Zugängen aus den Herren 40 in allen Begegnungen siegreich bleiben.

Ebenfalls in der Pfalzliga treten die Herren 55 an. Verstärkt will die Truppe einen Platz im Mittelfeld erreichen. Wenn es gut läuft, wollen die Männer um Spielführer Stephan Hanisch weiter nach oben. In der B-Klasse ist das Ziel der Herren 65, die Liga zu halten. Jedoch haben Verletzungen das Team um Hubert Mandl in den vergangenen Tagen dezimiert. Deshalb schaut man nur von Spiel zu Spiel, wer aus der Mannschaft gerade auflaufen kann.

Die U15, diese Saison als Spielgemeinschaft mit dem TC Dudenhofen gemeldet, geht in der C-Klasse auf Punktejagd. In der B-Klasse spielt die Gemischte U12, auch in Spielgemeinschaft mit dem TCD, mit drei Mädchen und fünf Jungen. In der B-Klasse spielt die neu gegründete U10 vier Partien gegen Gegner aus der Region. Eine Mainzelmännchen-Mannschaft – Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren –, die noch gemeldet wird, ist erst zwischen Juli und September im Wettbewerb.