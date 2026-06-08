Die Senioren von Grün-Gold Speyer traten beim zweiten Qualifikationsturnier zur Baden-Württemberg-Trophy in Öhringen an. Beate und Theo Hannen siegten bei den Senioren IV A Standard. Corinna und Matthias Wittemann (Senioren II D Standard) lagen nach einer Vorrunde im Finale ebenfalls vorne.

Christine und Werner Bücklein tanzten derweil international beim Mainz Palace Open im großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses, bundesweit bekannt als Kulisse der Mainzer Fernsehfasnacht. Die Bückleins stellten sich den zwölf internationalen Wertungsrichtern vor, überstanden Vor- und Zwischenrunde bis ins Viertelfinale, das sie als 24. von 59 beendeten. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir uns in einem internationalen Turnier so gut platzieren konnten“, so Werner Bücklein.