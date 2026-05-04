Mit Erfolg ist Grün-Gold Speyer in Ludwigsburg in die TBW-Trophy eingestiegen. Patrick Hoffmann und Stefanie Wesch eröffneten in der Hauptgruppe II A mit Platz zwei. Bei den Senioren I A Standard gewannen die beiden mit Siegen in allen Einzeltänzen. Till und Barbara Schulz zeigten sich beim Hauptgruppe-II-C-Turnier gut vorbereitet als Dritte unter neun Startern.

Das Senioren-IV-A-Turnier bestritten Beate und Theo Hannen. Sie siegten gegen sechs weitere Paare. Bei den Senioren I verpassten Carina und Matthias Wittemann ganz knapp Platz eins, den sie in der Altersgruppe II einnahmen. Für die Lateinfraktion gingen Andreas Hoffmann und Milena Keller an den Start. Während beim mit 16 Paaren stark besetzten Hauptgruppe-C-Turnier der Anschlussplatz an die Zwischenrunde blieb, ließen sie beim Hauptgruppe-II-C-Turnier als Gewinner sieben Duos hinter sich.