Eine Körperverletzung am Montagabend am Busbahnhof gibt der Polizei Rätsel auf. Ein Taxifahrer habe dort gegen 23.35 Uhr eine Personengruppe in sein Taxi aufgenommen, als drei unbekannte Männer hinzugekommen seien. Sie verspritzten laut Bericht „mit einem spritzenähnlichen Gegenstand eine unbekannte Flüssigkeit“. Der Fahrer und seine vier Passagiere seien davon im Gesicht getroffen und verletzt worden. Sie hätten ein Brennen in den Augen verspürt und durch den Rettungsdienst versorgt werden müssen. „Um welche Flüssigkeit es sich handelte, steht bislang nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, so die Beamten. Sie müssen auch noch die Täter ermitteln: Diese seien zu Fuß geflüchtet und trotz einer schnell eingeleiteten Fahndung nicht gefunden worden. Ihre Beschreibung ist bruchstückhaft: Sie seien von normaler Statur gewesen, und ein Mann habe ein grünes T-Shirt getragen.