Die Evangelischen Kirchengemeinden in Speyer laden ein, die Taufe neu zu entdecken. Sie feiern am Samstag, 24. Juni, ab 15 Uhr ein großes Tauffest und einen Gottesdienst zur Tauferinnerung am Steinhäuserwühlsee beim Thomashof – mit großen und kleinen Aktionen rund um die Taufe. Die Zufahrt erfolgt über den Otterstadter Weg. Mit der Aktion „#deine Taufe“ wird im Frühsommer bundesweit die Taufe als zentrales Element des christlichen Glaubens gefeiert – auch von den Evangelischen Kirchengemeinden in Speyer. Mit verschiedenen Veranstaltungen machen die Kirchengemeinden die Taufe sichtbar, erlebbar und weisen auf sie hin. Zugleich sind Menschen eingeladen, sich über ihren Glauben auszutauschen und sich im See taufen zu lassen.