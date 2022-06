Auf der ganzen Welt werden dieser Tage Strände von Unrat gereinigt. Im Speyerer Hafenbecken tauchten am Donnerstag Mitglieder der Tauchschule Froschmänner gemeinsam mit Mitarbeitenden des Speyerer Sealifes unter und machten sich auf die (erfolgreiche) Suche nach Unbekanntem.

„Das muss wirklich eine Schatzkiste sein“, sagt Robert Gard, Geschäftsführer der Yachthafen Speyer GmbH, über das Hafenbecken. Er muss es wissen, denn regelmäßig gehen bei seiner Frau, der Hafenmeisterin, Meldungen der Bootsbesitzer über verloren gegangene Gegenstände ein. Handys, Fotos, Geldbeutel, Ferngläser und mehr zählt Gard beispielhaft auf. Wilder Müll? Eher nicht, lobt er den sorgsamen Umgang seiner Kunden mit dem wertvollen Gut Natur.

So gespannt wie er sind auch die Taucher darauf, was sie aus dem nach derzeitigem Wasserstand etwa drei Meter tiefen Becken fischen werden. „Wir haben die Leute in Teams eingeteilt, die das Wasser nach einem Suchmuster absuchen“, erklärt der Leiter der Tauchschule Froschmann, Alexander Fritzenschaft. Erfahrene Taucher habe er mitgenommen, denn selbst flaches Wasser könne schnell gefährlich werden. Auch die Boote seien mit Vorsicht zu genießen.

16 Grad kalt

Aktiv dabei ist auch Christine Leingang, die eigentlich General Managerin des Sealife Speyer ist und an diesem Donnerstag zum ersten Mal seit dem erfolgreichen Ablegen des Rescue-Diver-Scheins im vergangenen Jahr in voller Montur ins Wasser geht. „Erfrischend ist es auf jeden Fall“, ruft sie den Kollegen auf den Stegen zu, die zusätzlich zum Tauchtrupp mit extrastarken Magneten nach wertvollem Gut in der Tiefe suchen.

„Ich hab mehr Respekt vor der Ausrüstung als vor dem Equipment“, kommentiert Leingang den körpernahen Anzug mit Flossen inklusive Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Das Zubehör ist dennoch ebenso wenig zu unterschätzen: Netze, Leinen, Lampen und Hebesäcke haben die Taucher dabei. „Wenn wir etwas finden, werden wir die Stelle erst mit einer Boje markieren“, kündigt Fritzenschaft an.

Alles wird gezählt

Zwischen Booten unterschiedlicher Größe steigen die neun Frauen und Männer in Tauchausrüstung ins Hafenbecken, dessen Wasser an der Oberfläche eine Temperatur von etwa 16 Grad hat. Lediglich Luftblasen weisen kurz darauf auf die sich in geordneten Schleifen bewegenden Fachleute hin. Knapp eine halbe Tonne Müll fischen sie aus dem Wasser, teilt das Sealife später mit. Darunter Lkw-Reifen, ein alter Monitor, Plastikmüll und Decken. Ein besonders überraschender Fund: ein bereits mit Muscheln bewachsener Motorroller.

Was mit den Gegenständen passiert, erklärt Leingang: „Wir werden alles wiegen und die Zahl an Sealife Trust übermitteln.“ Die Wohltätigkeitsorganisation ist weltweit tätig und setzt sich für den Schutz der Meere ein. Was danach mit den Fundstücken passiert, lässt Leingang offen.