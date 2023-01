Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Tariferhöhung von 10,5 Prozent für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen. Von der Speyerer Oberbürgermeisterin als Verantwortliche auf Arbeitgeberseite für mehr als 1000 Mitarbeiter bekommt Verdi jetzt Rückhalt.

„Die Oberbürgermeisterin unterstützt die Forderungen, wohlwissentlich, dass dies eine weitere Belastung für die kommunalen Finanzen darstellt.“ Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Höhe der Lohnforderungen sei aber Verhandlungssache. OB Stefanie Seiler (SPD) war zuvor in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Personalrat der Stadtverwaltung an die Öffentlichkeit gegangen. Beide fordern darin auch eine Angleichung der Gehälter im Land Rheinland-Pfalz an die der umliegenden Bundesländer. Insbesondere bessere Besoldung und Beförderungschancen in Baden-Württemberg erschwerten der Stadt Speyer die Fachkräftegewinnung.

„Für eine Anerkennung der geleisteten Arbeit auch durch monetäre Anreize ist es definitiv an der Zeit. Wenn wir unsere Stellen nicht mehr schnell und adäquat besetzen können, droht im gesamten Bundesgebiet ein massives Staatsversagen auf kommunale Ebene“, wird Seiler zitiert. Sie schließt sich Forderungen des Städtetages an Bund und Länder an, die Kommunen mit einer Fachkräfteinitiative zu unterstützen.

In dieser Woche haben die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst begonnen, die gut 2,5 Millionen Beschäftigte betreffen. 2023 erwartet die Stadt Speyer 63,3 Millionen Euro an Personalkosten.