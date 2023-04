Eine Tariferhöhung in drei Schritten könnte für den öffentlichen Dienst im Bund und in den Kommunen kommen. Das wäre der Fall, wenn die Bundestarifkommission am 15. Mai das am Wochenende vorgelegte Schlichtungsergebnis annimmt. Für eine große Behörde wie die Stadt Speyer mit mehr als 1000 Mitarbeitern und 2023 geplanten Personalausgaben von 63,3 Millionen Euro würde das deutliche Mehrkosten bedeuten. Laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ist es dennoch „an der Zeit“ für eine Anerkennung der geleisteten Arbeit auch durch monetäre Anreize. Sie erläutert auf Anfrage: „Schon jetzt wird deutlich, dass wir Stellen nicht mehr besetzen können, ein massives Abwandern in andere Bundesländer oder in die freie Wirtschaft spüren.“ Deshalb könne die Verwaltung ihren Aufgaben nicht mehr so schnell und nachhaltig nachkommen können, wie es erforderlich sei.

Die Stadt habe für dieses Jahr ein Tarifplus von 3,25 Prozent im Haushalt eingeplant und für 2024 von 10 Prozent. Das Schlichtungsergebnis sieht je nach Berechnung und Tarifklasse mittlere Steigerungsraten zwischen 8,2 und 16,9 Prozent im Zeitraum von zwei Jahren vor. Die Stadt erinnert im Zusammenhang mit ihrem Personalbedarf an das Konnexitätsprinzip: Teilweise erfülle sie Aufgaben für andere politische Ebenen wie Bund und Land – und müsse diese auch vergütet bekommen.