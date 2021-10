Kurzfristig für den Start entschieden, holten Matthis und Tina Langhoff von Grün-Gold Speyer einen weiteren Landestitel. In Koblenz setzten sie sich bei den Senioren II A Latein durch. Dabei lagen die Langhoffs in allen Tänzen vorne und feierten ihren ihren zweite Meisterschaft in dieser Kategorie nach Platz eins im Standard.