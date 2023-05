Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Adventskalender Hoffnungslichter (22): Viele Speyerer sind in der Corona-Krise besonders gefordert. Was ist ihr Hoffnungslicht im Advent? Heute: Nadja Bartek, Trainerin beim Turn- und Sportverein (TSV) Speyer.

Was Nadja Bartek als Sportlerin fehlt, ist das Tanzen in der Gruppe. Seit 40 Jahren ist die 51-Jährige beim TSV als Tänzerin in der Turnabteilung aktiv, seit 20 Jahren auch als Trainerin. Momentan trainiert