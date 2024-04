Was ungewöhnlich klingt, hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Bewegungsangebot für Senioren: Tanzen im Sitzen und mit dem Rollator. Seit mehr als 30 Jahren bieten die Malteser Kurse für Menschen an, die solche besonderen Tanzgruppen anleiten wollen – um älteren Menschen Freude zu bereiten.

Der Rollator hat sich längst als unverzichtbare Mobilitätshilfe etabliert und ermöglicht Senioren ein Stück weit mehr Autonomie und Lebensqualität. Doch warum sollte diese Hilfe nur aufs Gehen beschränkt sein?, fragten sich einst die Initiatoren von Sitz- und Rollator-Tanzkursen. Denn auch dabei sind elegante und tänzerische Bewegungen möglich.

Wer einen solchen Kurs anleiten möchte, kann bei den Maltesern an einer praxisorientierten und vom Deutschen Bundesverband Tanz zertifizierten Qualifizierung teilnehmen. Der nächste Grundkurs in der Sitztanz-Leitung findet von Donnerstag, 11., bis Samstag, 13. April, im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen statt. In Speyer gibt es die nächste Rollator-Tanz-Fortbildung am 19. September von 9.30 Uhr bis 17 Uhr in der Malteser Dienststelle im Alten Postweg 1.

Bewegung und Freude

„Beim Rollator-Tanz wird das Gerät nicht nur als Gehhilfe genutzt, sondern auch als sportlicher Begleiter im Alltag, der dabei hilft, sozial und körperlich aktiv zu bleiben“, erläutert Kursleiterin und Tanzpädagogin Corina Oosterveen. Diese Form des Tanzes eröffne neue Möglichkeiten für ältere Menschen, sich zu bewegen und gemeinsam Freude zu erleben. „Es gibt Senioren, die ihr Leben lang getanzt haben und die das gerne weiter machen würden“, erzählt Dorothee Firus, die aus Waiblingen bei Stuttgart für die Fortbildung im März nach Speyer gekommen war und selbst eine Gruppe von Senioren leitet.

Bianca Knerr-Müller von den Maltesern erklärt: „Neben theoretischen Einheiten steht vor allem das Ausprobieren von Bewegungen und Tänzen im Vordergrund. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Lediglich ein Rollator oder alternativ ein Einkaufsroller sollten mitgebracht werden.“

Durch die Ausbildung zum Tanzleiter könnten die Teilnehmer mit Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken kooperieren, um die therapeutischen Aspekte des Sitztanzes und des Rollator-Tanzes gezielt einzusetzen und den Patienten zu helfen, ihre Beweglichkeit zu verbessern.

Im Netz

www.malteser-bistum-speyer.de