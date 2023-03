Was als Streit an einer Tankstelle in der Wormser Landstraße, am Mittwoch zwischen 22.40 Uhr und 22.55 Uhr, begann, hat mit einer körperlichen Auseinandersetzung in der Maximilianstraße geendet. Die Polizei berichtet, dass sich an der Tankstelle zunächst ein Streitgespräch zwischen einem 24-Jährigen und zwei Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren entwickelt habe. Dabei hätten sich die Zankenden auch beleidigt. Die beiden Frauen seien dann mit einem noch unbekannten Begleiter in einem grauen Renault Clio in Richtung Innenstadt gefahren, der 24-Jährige in einem schwarzen VW Golf hinterher. Laut Polizei soll die Lichthupe während der Fahrt eingesetzt worden sein.

Beide Streitparteien hätten dann in der Maximilianstraße angehalten. Dort seien unter anderem Schläge ausgetauscht worden. Auch ein noch unbekannter Fahrradfahrer habe sich nach Angaben von Zeugen eingemischt. Es sei jedoch keine Massenschlägerei gewesen, betont die Polizei auf Nachfrage. Da noch mehrere Details unklar sind, wie weitere für den Streit relevante Handlungen während der Fahrt, die Beteiligung des Radfahrers und inwiefern sich die Personen kannten, bittet die Polizei Speyer um die Mithilfe von Zeugen. Melden können diese sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.