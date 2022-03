Die wegen des Ukraine-Kriegs stark angestiegenen Benzinpreise führen an Tankstellen in Speyer zu Umsatzverlusten. Die Kauflaune der Kunden ist angesichts von Super-Preisen über 2,20 Euro gesunken.

Die Spritpreise steigen immer weiter. Bisher scheint noch kein Ende in Sicht zu sein. Das schlägt nicht nur den Kunden aufs Gemüt, sondern sorgt auch für Umsatzeinbußen bei einigen Tankstellen in Speyer. „Die Kauflaune ist gesunken. Es wird nur noch das Nötigste gekauft“, berichtet Hasan Ilhan, Geschäftsführer der Total Energies Tankstelle in der Wormser Landstraße. Vor der Preisexplosion habe er zwei Mitarbeitende im Tankshop beschäftigt, jetzt nur noch einen.

Bei einer Shell-Tankstelle in Speyer ist an der Kasse Ähnliches zu hören: „Teilweise tanken die Kunden nur noch 20 Liter.“ Viele wirkten genervt. Vereinzelt ließen sich aber auch Hamsterkäufe beobachten, so Ilhan. Er hatte in den vergangenen zwei Wochen Kunden, die mehrere Tankladungen Diesel auf einmal bei ihm kauften.

Prognose schwierig

„Ich hoffe sehr, dass die Preise nicht mehr so stark steigen. Eine Prognose kann ich aber nicht machen“, sagt Ilhan. Seine Forderung: „Der Staat müsste dringend eingreifen und mit den Steuern runtergehen. Die Bürger müssen entlastet werden.“ Zur Umsatzentwicklung der Speyerer Aral-Tankstellen gibt es vom Mutterkonzern keine Informationen. Die Einschätzung von Pressesprecherin Eva Kelm: „Die Situation wird voraussichtlich angespannt bleiben.“