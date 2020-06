Ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro, aber keine Verletzten – das ist die Bilanz eines Unfalls zwischen einem Tanklastwagen und einem Lkw, der sich am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Speyerer Heinkelstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, war der 31-jährige Fahrer des nicht befüllten Tanklastwagens auf der Heinkelstraße in Fahrtrichtung Rhein unterwegs. Ein 63-jähriger Mann parkte mit seiner Sattelzugmaschine mit zwei Anhängern am rechten Fahrbahnrand und schlief in seiner Fahrerkabine. Der Fahrer des Tanklastwagens erkannte laut Polizei den parkenden Lkw zu spät – es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde das Führerhaus des Tanklastwagenfahrers so stark eingedrückt, dass der 31-Jährige durch die Feuerwehr geborgen werden musste. Er blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch der 63-Jährige wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem traten Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr beseitigt wurden.