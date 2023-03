Der Vorstoß der Freien Wähler, auf dem Gelände der Kurpfalzkaserne einen Tank- und Rasthof einzurichten, um damit die nahen Rastplätze Spitzenrheinhof und Binshof an der A61 vom Parkdruck durch Lastwagen zu entlasten, findet aufseiten des Landes keinen positiven Widerhall. In seiner Antwort auf eine Anfrage des Schifferstadter Landtagsabgeordneten Patrick Kunz, die der RHEINPFALZ vorliegt, verweist das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium auf die Zuständigkeit des Bundes für die Fernstraßen sowie auf die Planungshoheit der Kommunen Speyer und Otterstadt, wenn es um die künftige Nutzung des 23 Hektar großen Militärareals gehe. Erst vor Kurzem hatte die Bundeswehr bekräftigt, nicht mehr an ihren früheren Standort zurückkehren zu wollen. Kunz hatte angeregt, das frei werdende Kasernengelände als Standort für einen Tank- und Rasthof wie jenem in Schwegenheim zu prüfen und mit der verkehrsgünstigen Lage in Nachbarschaft des Autobahnkreuzes Speyer argumentiert. Außerdem seien dort bereits viele Infrastruktureinrichtungen wie Sanitärbereiche schon vorhanden, was für private Investoren attraktiv sein könne. Auch die Speyerer Freien Wähler hatten Kunz’ Initiative unterstützt und auf den zunehmenden Lkw-Verkehr, die Parkplatznot und die Müllproblematik an „wilden“ Abstellflächen im Raum Speyer verwiesen. Speyer und Otterstadt indes streben an, auf der Militärfläche als „Pionier-Quartier“ Wohnungen und Gewerbe anzusiedeln. Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) hatte denn auch mit Unverständnis auf das Ansinnen der FW reagiert. Ein Tank- und Rasthof passe in so ein urbanes Gebiet „wahrlich nicht hin“.