Bargeld und Gegenstände im Gesamtwert von circa 2200 Euro haben laut Polizei Unbekannte am Mittwoch in der Straße Im Palmer im Vogelgesang erbeutet. Der Tageswohnungseinbruch habe sich zwischen 11.30 und 16.10 Uhr ereignet. Die Täter hätten in Abwesenheit der Bewohner ein Fenster der Doppelhaushälfte aufgehebelt. Vor Ort hätten sich keine Spuren gefunden, auch die Nachbarn hätten nichts beobachtet, so die Polizei. Sie sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.