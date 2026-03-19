Einen Qualifizierungskurs für Tagesmütter und -Väter bietet der Kinderschutzbund an. Der Kurs umfasst 300 Unterrichtseinheiten von April 2026 bis Juni 2027. Er richtet sich an Frauen und Männer, die als Tagesmutter oder Tagesvater Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren betreuen wollen, so die Organisation. Er befähige die Teilnehmenden, Kindertagespflege professionell anzubieten entsprechend dem Förderauftrag „Bildung, Erziehung und Betreuung“. Nach dem Lehrplan des Deutschen Jugendinstituts würden Kenntnisse aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Recht, betriebswirtschaftliche Grundlagen, Ernährung und Gesundheit sowie Erste Hilfe am Kind vermittelt. Nach erfolgreicher Teilnahme erhielten die angehenden Tagesmütter und -väter ein Zertifikat. Dieses sei die grundlegende Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis durch das Jugendamt.

Die Qualifizierung wird in Kooperation von Kinderschutzbund und Volkshochschule Speyer angeboten und durch Landesmittel mitfinanziert, so der Kinderschutzbund. Unterrichtstermine sind jeweils Montag von 19 bis 21.15 Uhr und Samstag von 9 bis 15 Uhr. In den Schulferien findet kein Unterricht statt.

Eine Anmeldung zum Kurs sei beim Kinderschutzbund Speyer nach einem Erstgespräch möglich. Der Teilnahmebeitrag beträgt einmalig 300 Euro.

Infos

Kinderschutzbund, Ortsverband Speyer, Roland-Berst-Straße 1, Telefon 06232 72298, E-Mail: kindertagespflege@kinderschutzbund-speyer.de. Allgemeine Informationen: kinderschutzbund-speyer.de.