Der Waldbauverein Ganerb lädt für den Tag des Waldes – Sonntag, 22. März – an die im Volksmund auch als „Rentnerhütte“ bekannte Schutzhütte im Gemeindewald Dudenhofen direkt am Radweg Speyer-Neustadt ein. Von 10 bis 12.30 Uhr gibt der Vorstand des Vereins dort Schößlinge des Baums des Jahres aus: Das ist diesmal die Aspe, vielen sicher eher als Espe oder Zitterpappel bekannt. Jeder, der in diesem Zeitraum vorbeikommt, erhält kostenlos eine Aspe zum Pflanzen im Wald oder auch in seinem Garten. Mit der Aktion will der Waldbauverein die Artenvielfalt in der Region unterstützen. Für alle Waldfreunde werden bei Interesse auch ein Imbiss und Getränke angeboten.