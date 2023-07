Auch wenn die Veranstaltung mit Kosten verbunden Ist: Am Sonntag, 2. September 2024, soll der bundesweite Tag des offenen Denkmals in Speyer eröffnet werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion hat dem Stadtrat empfohlen, die Bewerbung dafür zu beschließen. Damit erhalte die Stadt bundesweite Aufmerksamkeit, die Jugend könne für Kulturgüter in ihrer Heimat begeistert werden, und Speyer habe zudem die Möglichkeit, die Vielfalt seiner 420 geschützten Einzel-Denkmäler öffentlich zu präsentieren, so die Begründung. Die Hälfte der Kosten für die Eröffnung in Höhe von 50.000 Euro übernimmt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Der Eigenbeitrag Speyers beläuft sich demnach auf 25.000 Euro.