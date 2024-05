Erste Details zur bundesweiten Eröffnung des „Tag des offenen Denkmals 2024“ in Speyer stehen fest. Demnach ist am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr ein Festakt geplant. An ein möglichst breites Publikum richten sich laut Ankündigung der Stadt ein „interaktiver Markt der Möglichkeiten“ sowie ein Bühnenprogramm am Nachmittag. Der Deutschlandfunk plane ein Konzert der Reihe „Grundton D“. Speyer ist nach Trier im Jahr 2011 erst die zweite Ausrichterstadt der Eröffnung in Rheinland-Pfalz. Sie ist laut Deutsche Stiftung Denkmalschutz wegen ihres „vielschichtigen Repertoires an Denkmalkultur“ ausgewählt worden. Verwiesen wird auf rund 420 Einzeldenkmale. Beim Tag des offenen Denkmals werden bundesweit rund 5000 Teilnahmestätten erwartet.